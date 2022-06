La entrenadora del equipo de natación artística de Estados Unidos, la española Andrea Fuentes, ha explicado a RTVE cómo rescató a Anita Álvarez en la piscina tras acabar un ejercicio en el Mundial de Budapest, un hecho que ha impactado al mundo del deporte, pero que ella describe con cierta naturalidad.

07.09 min Andrea Fuentes: "A Anita nunca se le llegó a parar el corazón"

Para explicar lo ocurrido el jueves en la final de solo libre, la excampeona de sincronizada ha querido ponerlo en contexto. "No es un hecho tan raro en nuestro deporte. Parece que no sea un deporte muy duro porque nuestro trabajo es precisamente hacer ver que no es difícil. En los deportes artísticos, la gimnasia, la sincro, la rítmica, el patinaje sobre hielo, parece que los competidores no se cansan, pero es un deporte extremadamente duro. Y si tú te fijas en otros deportes, en maratones, en ciclismo, ya ha pasado que la gente se cae y se desmaya por el esfuerzo. Pues nuestro deporte no es diferente a los demás".

Además, según explica Fuentes, en los entrenamientos ocurren este tipo de accidentes. Pero en plena competición fue no solo más llamativo sino más peligroso. "Esta vez ha sido un poco más espectacular, porque en toda la piscina entera de 50 por 25 metros está ella sola y hasta que yo no llegué, todo ese tiempo que está ahí sin respirar es impactante". "Pero eso es parte del deporte, ¿no? Los deportistas nos dedicamos a buscar nuestros límites, qué es lo que mi cuerpo puede llegar a hacer. Y ayer (miércoles) Anita encontró su límite", añade.

Y añade al relato un punto de humor: "Ahora nos reímos porque yo le dije antes de salir: Lo tienes que dar todo. Y luego ella me decía: Lo he dado todo".