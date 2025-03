Ana Peleteiro, a RTVE: "Veo factible revalidar el campeonato de Europa, pero las batallas hay que pelearlas"

Antes de viajar a los Europeos en pista cubierta de Apeldoorn (Países Bajos), la atleta gallega Ana Peleteiro confiesa a RTVE que disfruta de su nueva vida en su pueblo, donde tiene una mejor "calidad de vida" al poder conciliar mejor su trabajo y familia. Nos atiende y se sorprende cuando la recordamos que sólo Sandra Myers ha sido capaz de revalidar la corona -"¿Ruth Beitia no?"-, por lo que ve "factible" lograr la medalla, aunque se muestra cauta.

"Ya tengo un objetivo a batir. Yo lo veo factible, te estaría mintiendo si no te dijera eso, lo veo factible. Pero las batallas hay que pelearlas hasta el último minuto. No se puede dar nada por hecho", asegura. Y ese objetivo está más cerca después de que este jueves diera un primer paso y se metiera en la final de Triple Salto.

Además, la gallega se muestra confiada en las posibilidades del equipo español: "Creo que hemos tenido campeonatos con equipos más grandes, pero sí que veo muchas posibilidades de medallas y muy reales. Sobre todo veo un equipo muy joven, que es muy esperanzador de cara a los próximos años".

En cada respuesta sale su retranca gallega, como en esta última sobre la juventud del equipo: "Para mí que soy de las mayores es que me da como ansiedad y todo (ríe), ya no me gusta nada. Pero, bueno, hay muy buen ambiente en el equipo y eso es lo más importante".

La naturalidad de Peleteiro sale a relucir incluso en los puntos más críticos, como para referirse al posible cambio en el tartán de batida que planea World Athletics: "No lo he probado y, de hecho, creo que si hicieran esa nueva tecnología yo no sé si seguiría haciendo triple salto ni atletismo. Que no innoven, que dejen de innovar". Y de nuevo su sentido del humor: "Si me quieren echar, que me echen ya".

"El atletismo es bonito como es, un deporte histórico que le gusta a la gente por ser como es y, sobre todo, a la gente que va a las pistas le gusta. Que no lo toquen más", y añade un consejo para los aficionados: "Que vengan a la pista a verlo. Yo siempre le digo a la gente que para que te guste atletismo tienes que venir a la pista a verlo, porque es un deporte que engancha y que es maravilloso".