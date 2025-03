El boxeador español Sandor Martín cae ante el dominicano Puello en su lucha por el título mundial súper ligero CMB

El dominicano Alberto Puello venció este sábado (madrugada dle odmingo en España) por decisión dividida al español Sandor Martín, con lo que conservó el título mundial de la división súper ligera del Consejo Mundial de Boxeo en combate realizado en el Barclays Center en Nueva York.

Dos tarjetas de los jueces favorecieron al dominicano 115-113 y 116-112, y una al español, por 115-114.

Puello, de 30 años, permanece invicto en 24 combates, de los cuales ha ganado 10 por KO. Martín, de 31 años, queda con 42 peleas ganadas, 15 por la vía rápida, y cuatro derrotas.

La reacción de Sandor Martín

El púgil español, orgulloso del combate que ofreció, aseguró tras conocer la decisión de los jueces que no bajará los brazos hasta conseguir su objetivo de ser campeón del mundo.

"Sentí que gané esta pelea, pero yo no soy parte de los jueces y claramente ellos lo vieron de una forma distinta. No sé que me falta, pero no estoy por bajar los brazos", afirmó el catalán.

"Tendré que hablar con mi equipo para reflexionar y ver qué me depara el futuro. Pero me voy con la cabeza alta ", concluyó Sandor Martín.

Alberto Puello señaló que la clave para vencer a un rival tan complicado como el español fue su amplia experiencia arriba del ring.

"La decisión de los jueces me pareció correcta. No peleé como hubiese deseado hacerlo, pero saqué a relucir mi estirpe de campeón. Tuve algunos problemas al principio de los asaltos, sin embargo, siempre terminé resolviendo cada contratiempo para prevalecer al final", destacó Puello.

Para el boxeador de San Juan de la Maguana el siguiente reto será unificar su título: "Lo que viene es la unificación. Que se venga cualquier campeón, que aquí estoy yo", dijo antes de despedirse.