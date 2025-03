Bea Ortiz, mejor jugadora de waterpolo en 2024, estuvo a punto de no ir a los Juegos: “Fue un año muy complicado, muy duro".

Plata en el europeo de waterpolo, bronce en el mundial y oro en los Juegos Olímpicos de París, sumados a la Champions que ganó con el Sabadell, llevaron a Bea Ortiz a ser nombrada como la mejor jugadora de waterpolo en 2024. Sin embargo, muchas veces las cosas no son lo que parecen, especialmente en el deporte.

A pesar del éxito profesional, el año fue "muy complicado, muy duro" para la jugadora de la selección española. Tanto, que a punto estuvo de no ir a París, algo que, de haber ocurrido, quién sabe si España habría sido capaz de llevarse el oro. Eso sí, "pese a todo, de todo aprendemos. Me ha enseñado mucho 2024”, nos cuenta a RTVE.

La importancia de la ayuda psicológica

El año pasado, le costaba ir a entrenar, encontrar las fuerzas para madrugar e ir a la piscina. "Lo he llevado mal. Llevo muchísimos años sin saber lo que es un verano con mi familia, en casa, hacer lo que quiera sin tener que organizarme cada hora y cada minuto para poder llegar a todo. Es agobiante", dice.

Precisamente ese apoyo, de los suyos, es donde ha encontrado la fuerza para continuar: "Sin mi familia y amigos no habría podido avanzar". Apoyo familiar, pero también profesional: Bea buscó ayuda psicológica para salir del mal momento. "Agradecer el trabajo de una psicóloga conmigo, empecé en mayo y me acompañó durante los Juegos Olímpicos", nos cuenta. Sin embargo, dice haber aprendido mucho del 2024 y, ahora, en 2025, le quedan fuerzas para continuar: "Lo que pasa es que al final haces una balanza y te acaba compensando, a día de hoy me compensa. Dentro de unos años no lo sé".