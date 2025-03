Jorge Martín será baja también en el GP de Argentina de MotoGP y duda para Austin

El piloto español Jorge Martín, que es baja confirmada para el GP de Tailandia de MotoGP este fin de semana, se perderá también el siguiente de Argentina y es duda para Austin. Así lo han confirmado el director médico del campeonato, Ángel Charte, y su propia escudería, la italiana Aprillia. Martín ha sido operado esta semana de una fractura en la mano.

"Lo que más puede preocupar es que consolide el escafoides. En principio hablamos con él, tanto el doctor Mir como yo y decidimos que Tailandia no era posible y Argentina tampoco, y veremos qué es lo que pasa en Austin", ha explicado Charte en la plataforma digital de DAZN. También lo ha confirmado el jefe del equipo de Noale (Italia), Massimo Rivola, quien a su vez ha agradecido las palabras de apoyo de Marc Márquez, quien le ha deseado "una pronta recuperación".

El de Cervera no ha sido el único que se ha acordado de su compañero de profesión. En la foto de familia que se hacen todos los pilotos antes de empezar el Mundial también el resto se ha unido al homenaje a Martín. Su moto ocupaba el lugar de honor con el '1' en el carenado en la parrilla de Buriram:

"Carreras hay muchas, pero sólo una mano"

"Es un asunto que hay que ver poco a poco, la recuperación no es rápida, es una recuperación lenta, porque si no cicatriza bien y no hace buen callo la fractura puede conllevar efectos colaterales a medio y largo plazo. Haremos una prueba, seguramente, antes de ir a Texas, y veremos lo que hay", recalcó Ángel Charte.

Martín, que se estrena esta temporada a los mandos de una Aprilia RS-GP 2025, fue intervenido en la mano izquierda el martes en Barcelona de "una fractura compleja del radio", además de fracturas en el escafoides carpiano, el hueso piramidal izquierdo y de una fractura calcánea ipsilateral, producidas durante una sesión de entrenamiento.

El piloto madrileño ha publicado un comunicado en Instagram en el que reconoce que el golpe -físico y moral- "ha sido duro". No obstante, a modo esperanzado añade: "Una cosa que sé con certeza es que los golpes se pueden superar. No sé si esto me hará más fuerte, pero sí sé que lo voy a superar, como siempre lo he hecho. Mi único objetivo ahora es recuperarme al 100% para poder volver a correr y disfrutar de mi pasión: las motos. Porque hay muchas carreras, pero solo una mano".