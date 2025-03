Real Sociedad vs Real Madrid, primer asalto en Anoeta

El día que se iba a celebrar el sorteo, la Real Sociedad era el equipo al que querían enfrentarse los aficionados del Real Madrid y el Real Madrid era el equipo al que querían medirse los aficionados txuri urdin.

No importa la década: los Real Madrid-Real Sociedad de Copa del Rey prometen goles

Con la mala racha de los de Ancelotti esta temporada frente al Barça en enfrentamientos directos y la sobredosis de derbis, el equipo vasco era la opción más deseada. El jugar la vuelta en el Bernabéu aún alegró más la cara de los madridistas. Para la Real Sociedad, por su parte, volver a enfrentarse al equipo al que eliminaron en el Bernabéu a partido único el año que vencieron la Copa (3-4) no era para nada una mala idea.

Imanol Alguacil, protagonista en los últimos enfrentamientos coperos entre ambos equipos, afronta el primero de los duelos con más de una baja. A los lesionados Traoré y Pacheco se unió el domingo Nayef Aguerd. El defensa marroquí se marchó lesionado en el minuto 32 del duelo liguero ante el Leganés y, aunque está convocado, es seria duda para los próximos días.

Entra en la lista Luka Sucic, aunque apunta al banquillo como Aguerd. Sí jugarán como titulares Mikel Oyarzabal, 'Barrene' o Zubimendi, que podría actuar en un centro del campo reforzado junto a Jon AnderOlasagasti.

Sheraldo Becker vuelve a una convocatoria, ya que sus dos partidos de sanción por la roja vista ante el Real Betis han de ser cumplidos en Liga.

Mbappe, Valverde y Courtois no viajan

La Real probará la solidez defensiva de su rival, que encadena cuatro duelos encajando gol. Vinicius y Mbappe fueron los autores de los goles en la victoria visitante en el único partido entre ambos esta temporada, correspondiente a la jornada 5 de Liga. El francés no podrá repetir ya que no ha viajado tras no entrenar el miércoles por una intervención en una muela.

Carlo Ancelotti podría refrescar la defensa gracias al regreso de David Alaba, el austríaco disputó 60 minutos en Liga y podría ir entrando poco a poco en los planes del técnico. Tampoco ha viajado Fede Valverde por lo que no ocupará el lateral derecho.

En el centro del campo, es segura la titularidad de Jude Bellingham al perderse el inglés por sanción los próximos duelos de Liga y Champions. Lunin también es un fijo en la portería. Courtois no está incluido en la convocatoria.