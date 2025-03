Alba Redondo en RTVE antes de jugar ante Inglaterra: "Wembley son palabras mayores, me gustan este tipo de partidos"

Titularísima en los cuatro partidos de la fase final del Mundial de 2022, con el que empezó todo, Alba Redondo afronta ahora un reto desconocido para la selección española: jugar en Wembley frente a Inglaterra. Un estadio que cataloga de "palabras mayores" y un desafío para el que, dice, está preparada desde el día del sorteo. "Pensé 'wow', la subcampeona del mundo y Europa. Me gustan este tipo de partidos, me gusta enfrentarme a las grandes selecciones, las que están arriba. Tengo ganas de que llegue el partido", afirmaba en RTVE.

Un partido, eso sí, difícil para las españolas. Inglaterra es una de las selecciones más duras del mundo, algo que tienen en mente las jugadoras. "Físicamente son buenas. La liga inglesa se caracteriza por sus transiciones, son muy fuertes", dejaba claro Redondo, conocedora de la intensidad del partido al que se enfrentan.

La selección inglesa viene de empatar con Portugal, en un partido en el que, a priori, eran favoritas, pero después de la remontada de España ante Bélgica, la delantera de la selección tiene clara una cosa: "No hay que menospreciar a ninguna selección". Algo que, seguro, no harán frente al equipo de Sarina Weigman en la primera vez que la selección española pisa Wembley en su historia.

Un partido "especial" contra Bélgica

El primer partido de la Selección en esta UEFA Women's Nations League dejó claro que las de Montse Tomé tienen garra. "Volvimos a demostrar que las once que empiezan no son las importantes, todas las que entran son diferenciales", dice Alba Redondo, que añade: "Hasta nosotras estábamos como ayudando a rematar desde el banquillo. Por eso salimos todas a abrazarnos, es un gol de equipo".

Un partido que fue especial para todas las jugadoras, por la remontada, pero mucho más para ella, ex jugadora del Levante. "He pasado los últimos cinco años en Valencia, he vivido muchos momentos. Jugar en el Ciutat de Valencia es especial para mí", dice. Aún más si añadimos que el partido en sí mismo fue un homenaje a las víctimas de la DANA: "Todas las niñas que salieron son afectadas de la DANA. Para mí era especial este partido, tengo allegados de esa zona. No hablo más que me emociono".