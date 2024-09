La posibilidad de la huelga por la sobrecarga de partidos coge fuerza en el fútbol europeo

La posibilidad de que los jugadores de la élite del fútbol europeo hagan una huelga por la sobrecarga de partidos toma fuerza y cada vez más voces creen que tienen que movilizarse.

En la semana en la que ha comenzado el nuevo formato de la Champions League, que añade nuevos partidos al calendario de la temporada, se han multiplicado las quejas de los futbolistas.

El martes el primero en apoyar la idea de la huelga fue el jugador del Manchester City Rodri Hernández. Y este miércoles el defensa del Barcelona Jules Kounde ha sido aún más claro.

"Estoy de acuerdo en lo que dijo Rodri. El calendario se alarga cada año, hay más partidos, menos tiempo de descanso... Hace tres o cuatro años que los jugadores se quejan, pero nadie nos hace caso. No nos escuchan a los máximos protagonistas. Va a llegar un momento en que vamos a tener que ir a la huelga porque es la única manera de que nos escuchen los que deciden", ha dicho Koundé.

"Falta organización"

"Si las cosas no han cambiado es porque nos falta comunicar más, organizarnos. En diferentes países hay sindicatos, pero nos falta organizarnos para que sea una sola voz. Es algo que tenemos que hablar", ha añadido el jugador francés, que ha titubeado a la hora de hablar de los sindicatos de su gremio.

También ha sido preguntado al respecto Dani Carvajal. El capitán del Real Madrid ha dicho que la huelga "es una posibilidad". "No se cuenta con los jugadores y nosotros tenemos que alzar la voz", ha añadido antes de un acto.

Además, los jugadores han recibido un apoyo peculiar, el del jefe de la patronal de los clubes españoles. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha cargado contra las nuevas competiciones o la ampliación de otras, como la Liga de Campeones. "No me gusta. Durante mucho tiempo estuve en el Comité Ejecutivo de UEFA y tuve que pelear para que no pusieran diez partidos. Fueron ocho, pero soy escéptico", ha dicho el responsable de LaLiga, que por otro lado ha rechazado la posibilidad de reducir el número de clubes en su campeonato.

00.21 min Tebas apoyaría una hipotética huelga de los futbolistas por el ajustado calendario deportivo

"Creo que tiene razón Rodri. Yo creo que hay acumulación de partidos y él lo habla por unos 200 futbolistas" del máximo nivel, ha proseguido Tebas, que ha precisado que a su juicio "es un problema mucho mayor, que está afectando a toda la industria".