Kevin Durant, estrella de los Phoenix Suns, aseguró este lunes que va a disputar los Juegos de París 2024 con la selección de Estados Unidos,.

"Voy a estar en los Juegos el año que viene", afirmó rotundo Durant en una rueda de prensa en el día de medios previo al comienzo de la NBA.

““I will play in the Olympics next year.”



Kevin Durant will be with Team USA for the 2024 Paris Olympics ������ pic.twitter.com/c3E8SUBTJO“