Mundial de baloncesto 2023

El partido prometía puntos y la primera parte no decepcionó en absoluto. Canadá contó con un Dillon Brooks en trance (21 puntos y 5/5 en triples en la primera parte), que fue el pilar principal de su gran anotación en el primer cuarto (25-34, m.10). Por nombres, cierto es que el quinteto de Canadá poco tiene que envidiar al de Estados Unidos, pero la segunda unidad de Canadá sufrió sobremanera los pocos minutos que estuvo en pista. Del 34-21 a favor pasaron al 40-36 en contra, donde Estados Unidos encontró en Bobby Portis a una referencia por sorpresa. 10 puntos en poco más de 8 minutos pusierona EE.UU otra vez por delante. Pero está cambio cuando volvió a aparecer el quinteto mágico de Canadá. Shai tomó las riendas, Brooks puso el acierto y Canadá se recuperó para finalizar con dos puntos de ventaja una mitad con muchos vaivenes (56-58, m. 20).

“Dillon Brooks ON FIRE in the first half:



�� 21 PTS

�� 7/9 FG

�� 5/5 3PM

�� 2 REB

�� 2 AST#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/dxDIDBX3zB“