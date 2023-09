Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que llega al GP de Japón con la esperanza de asaltar el liderato, sigue en un gran estado de forma y fue el más rápido de los primeros libres del día en Motegi. Sin embargo, el protagonista de la jornada fue el Brad Binder (KTM RC 16) que batió el récord de la pista que tenía Jorge Lorenzo desde hace ocho años.

El sudafricano voló en la segunda tanda de entrenamientos y marcó un tiempo de 1:43:489, batiendo así el tiempo que tenía desde 2015 el español con 1:43.790.

Sus inmediatos perseguidores, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) y el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), también rodaron por debajo del récord.

El líder "Pecco" reaccionó y marcó un registro de 1:43.518, mientras que Aleix Espargaró rodó en 1:43.784. Por su parte Jorge Martín, que acabó cuarto, fue el que mejor ritmo mostró a lo largo de toda la tanda.



Por otro lado Marc Márquez (Honda RC 213 V), que llegó a estar en la décima posición, la última con el pase garantizado a la segunda clasificación, entró en los veinte minutos finales con la intención de mejorar su posición y, completamente en solitario, consiguió mejorar su tiempo para ponerse tercero a 76 milésimas de segundo de Oliveira.

@@NOTICIA[2456941,v]

En el último cuarto de hora comenzó el "rifirrafe de verdad", con la llegada de un Aleix Espargaró que, a lo largo del todo el día se le había visto un tanto "difuminado" y que en la decimoquinta vuelta se puso primero con 1:44.387, si bien por detrás tanto Brad Binder como Jorge Martín le superaron por milésimas.

Por entonces, en otra zona del circuito, en el primer túnel, en la curva seis, se fue por los suelos a mucha velocidad el francés Fabio Quartararo, que no dudó en levantarse y salir corriendo, aunque cojeando, para que alguna asistencia le llevase de vuelta a su taller y seguir con la segunda moto, si bien previamente tendría que cambiarse el mono de cuero, que resultó muy dañado.

Entre Binder y Espargaró, además de Jorge Martín se "colaron" Maverick Viñales tras el surafricano y Johann Zarco tras el español de Ducati, lo que dejaba a Marc Márquez fuera de la segunda clasificación.

Márquez se vio superado por varios pilotos "inusuales" como el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22), que incluso se encaramó hasta la primera posición con un registro tres décimas de segundo, 1:43.947, más rápido que el de Brad Binder, 1:44.255.

Aleix Espargaró recuperó la primera posición al rodar en 1:43.784, pero tras su estela iba Brad Binder, que batió el récord absoluto del circuito al rodar en 1:43.489, al que se acercó a escasamente 29 milésimas de segundo el italiano "Pecco" Bagnaia, al que todavía le quedaba una vuelta.

En ese mismo instante, en la curva 1, se fue por los suelos Marc Márquez, quien una vez más se verá obligado a pasar por la primera clasificación al ser decimocuarto.

Al final, en la segunda clasificación acabaron Brad Binder, "Pecco" Bagnaia, Aleix Espargaró, Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, Johann Zarco, Maverick Viñales, Pol Espargaró y Jack Miller.

Y fuera de esa Q2 acabaron los pilotos oficiales de Honda Joan Mir y Marc Márquez, duodécimo y decimocuarto respectivamente, como también los de Yamaha, Fabio Quartararo, decimotercero y que tuvo que acudir a la clínica del circuito cojeando visiblemente, y Franco Morbidelli.

Álex Rins no podrá correr en Motegi

Finalmente, el español Alex Rins (Honda RC 213 V) no podrá disputar el GP de Japón al haber sido declarado "no apto" debido al dolor que continúa sufriendo tras su fractura de tibia y peroné de la pierna derecha el pasado mes de junio.

Rins apenas completó seis vueltas durante estos libres y decidió no continuar, después de hablar con el equipo. Alex Rins has been declared unfit due to the pain he’s felt today on the right leg while testing on track. We are proud of his efforts, thanks for trying Alex!���� #LCR #MotoGP #JapaneseGP

“— LCR Team (@lcr_team) September 29, 2023“

Rins será sustituido por el alemán Stefan Bradl, probador de Honda, en el equipo LCR Honda.