La delantera del FC Barcelona y de la selección, Alexia Putellas, junto a varias de sus compañeras han contestado a todas las preguntas de los periodistas en la concentración de las internacionales en la ciudad deportiva del Real Betis.

La doble Balón de Oro ha reconocido que está "más tranquila" porque cree "que se han sentado las bases" para "buscar soluciones" al conflicto entre la jugadoras y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Putellas ha señalado a los periodistas congregados en la ciudad deportiva del Betis, donde se ha entrenado España, que "se han dado pasos adelante en la Federación" que, hasta ahora, considera que "no ha tratado" a las jugadoras internacionales "como a deportistas de élite".

Alexia ha asegurado que lo que han hecho por Jenni Hermoso era necesario y que lo hubieran hecho por cualquier compañera: "Sabemos lo mucho que nos ha dado Jenni Hermoso y teníamos que luchar por ella. No la íbamos a dejar, nos salía la fuerza para que esto no sucediera más y no se sintiera sola. Esto puede influir en niñas, para no que cambien el sueño que tienen de ser futbolistas", dijo la futbolista catalana.

"Nos hacían viajar 6 o 7 horas en autobús cuando el rival iba cómodamente en avión. Teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana para coger un avión y esos horarios no son de deportistas. Necesitamos cambios estructurales, porque el fútbol femenino no ha estado en la lista de prioridades", ha añadido.

"Se han dicho muchas burradas"

También recalcó que todas han nacido en un entorno machista, "pero la sociedad evoluciona". "Hay situaciones en mi vida cotidiana en las que digo 'ostras'; lo analizo, me doy cuenta e intento corregirlo. Soy mujer y también me pasa, pero porque hemos crecido en un entorno así. No entiendo que de repente haya tanto radicalismo. Es una forma de aprender, de crecer como sociedad, y debemos poner de nuestra parte individualmente y colectivamente para ser mejor país", expuso.

Sin embargo, no quiso valorar la decisión de Mapi León y Patri Guijarro de dejar la concentración. "No puedo hablar por ellas. Mi percepción es que, como dijo Irene, aún falta para ver la luz al final del túnel, pero creo que se han sentado las bases para que eso se dé. Antes ibas un poco a ciegas. Ahora estoy más tranquila porque creo que se han sentado las bases. Han intentado buscar soluciones y se ha dado un paso adelante", afirmó.

En otro orden de cosas, aseguró que ellas no pidieron la destitución de Jorge Vilda. "Yo no sé por qué echaron a Jorge, la pregunta hay que hacérsela a la RFEF. Lo ha decidido la RFEF. En la calle y en los medios hay muchas corrientes que piensan así, burradas, dicen muchas cosas. La responsabilidad que tuvimos fue la de informar de todo lo que había sucedido. En el apartado técnico, si era válido o no era válido, no lo decidíamos nosotras. Transmitimos el sentir de las jugadoras, a él primero, es un comportamiento normal", subrayó.

Así, tampoco han solicitado el cese como seleccionadora de Montse Tomé. "Se están diciendo muchas cosas, algunas auténticas burradas. Nosotras somos profesionales y siempre lo hemos sido. Cuando empieza el entreno intentamos dar lo mejor de nosotras y mejorar, y cuando empieza el partido, también. Creo que se vio en Suecia. Las condiciones eran las que eran, eran extraordinarias, pero creo que no hay duda de que nosotras somos profesionales y respetamos el trabajo de todo el mundo", finalizó.