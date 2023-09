El ciclista belga Nathan Van Hooydonck, que sufrió un problema cardiaco mientras conducía que provocó un accidente, ha sido dado de alta y ha abandonado el Hospital Universitario de Amberes, donde ha anunciado su retirada del ciclismo profesional.

"Me doy cuenta de que tuve una suerte increíble", dice Van Hooydonck. "Las cosas podrían haber sido diferentes si no hubiera recibido una buena ayuda tan rápidamente. Ahora estoy bien, pero todavía tengo que lidiar con el hecho de que esto marca el final de mi carrera profesional".

Según ha anunciado en un comunicado su equipo, el Jumbo-Visma, "después de pruebas exhaustivas, a Van Hooydonck le diagnosticaron una anomalía en el músculo cardíaco que causó el trastorno que casi le costó la vida".

"Ahora me centraré en mi recuperación y en mi próxima paternidad"

Para corregir posibles arritmias cardiacas en el futuro, al ciclista, de 27 años, le han colocado un desfibrilador interno (DAI).

"Me gustaría expresar mi gratitud a la gente que me ayudó, al equipo médico del hospital y a todos los aficionados que me enviaron mensajes. Ahora me centraré en mi recuperación y en mi próxima paternidad. Todo va bien con Alicia y el embarazo, y esperamos con ansias el nacimiento. Es algo que realmente me ayuda ahora."