El ciclista belga Nathan Van Hooydonck, del equipo Jumbo, se encuentra hospitalizado después de perder la consciencia y sufrir una crisis mientras conducía, lo que provocó un accidente leve de tráfico.

"Podemos confirmar que hoy nuestro ciclista Nathan Van Hooydonck se sintió mal mientras conducía su coche, lo que le provocó un accidente de tráfico", informó este martes su equipo Jumbo en un primer momento, confirmando en parte las informaciones que circulaban desde hacía varias horas en medios belgas, según las cuales el corredor sufrió un infarto.

De hecho, un portavoz policial citado por el periódico Nieuwsblad dijo que el conductor tuvo que ser reanimado en el lugar del accidente antes de ser trasladado en estado crítico al hospital.

Van Hooydonck, de 27 años, viajaba junto a su mujer embarazada por el centro de la ciudad belga de Kalmthout (Flandes) y al parecer aceleró cuando todavía no se había puesto en verde el semáforo donde se había parado. Su pareja está bien y en los demás coches implicados en el accidente sólo hubo heridos leves, según los medios belgas.

El corredor fue ingresado en el Hospital Universitario de Amberes y unas horas más tarde el equipo Jumbo ha dicho que no sufría heridas y que estaba despierto.

"Se realizarán más exámenes médicos para determinar por qué Nathan se sintió mal mientras conducía su coche. Queremos agradecer a todos los mensajes de ánimo y al personal médico del hospital haber cuidado tan bien a Nathan y su familia", señaló el equipo en la red social X (antes Twitter).

