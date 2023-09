Diez años después, se escuchará The Star-Spangled Banner en la Plaza de la Cibeles, el himno de los Estados Unidos de América en honor al vencedor de la Vuelta ciclista a España 2023. Sepp Kuss toma el testigo de Chris Horner, pero el vínculo de ambos con España no puede compararse.

Horner, a sus 41 años, apenas había corrido en la península ibérica y le costaba un mundo atender a TVE. Kuss en cambio lleva años viviendo en España y Andorra, está casado con una catalana y habla prácticamente perfecto el castellano.

Su ‘españolización’ y su perfil de ciclista entregado al trabajo en favor de sus líderes le ha convertido en el corredor del equipo Jumbo más querido.

“Claro que lo hemos notado. Siempre se escuchaba Kuss, Kuss, Kuss”, confesaba Primoz Roglic durante la rueda de prensa de Guadarrama, en la víspera de la fiesta por las calles de Madrid.

"Sepp Kuss, cada día un poco más español.



El ganador virtual de #LaVuelta23 reflexiona por qué la gente prefería su victoria y Roglic y Vingegaard responden sobre si eran conscientes de que la gente quería a Kuss como ganador.

La cacofonía del apellido de Sepp ha convertido ese grito en un mantra en las cunetas, especialmente en las jornadas de montaña en Asturias, cuando más en el aire estaba la lucha interna entre Kuss y sus compañeros Vingegaard y Roglic.

“Cada año soy más español por mi mujer. Ella me ayuda a acercarme a la gente, para mí es especial porque la afición conoce lo que es ser ciclista y me gusta ser como ellos. Me gusta acercarme al aficionado descubriendo rutas, mirando altimetrías, etc”, afirmaba Kuss a la hora de buscar una explicación al cariño que ha despertado en el público español.

¡Créetelo, Kuss, que eres ganador de #LaVuelta23!



El estadounidense, cauto hasta en la victoria, se deshace en elogios de la afición española.



''Cada etapa que pasa me siento más español''

El otro factor que le ha ayudado a conquistar al aficionado es su perfil como ciclista. Kuss es probablemente el mejor gregario del mundo gracias a sus piernas y, sobre todo, a su espíritu de sacrificio para con sus líderes. Siempre dispuesto, siempre sin una mala cara… tan entregado que aun yendo de líder en esta Vuelta se le ha visto salir del coche de equipo para que Roglic se sentara en la parte delantera si así lo deseaba. Imposible no simpatizar con el entregado Sepp.

Huelga decir que la ausencia de un corredor español en la pelea final es la base, los españoles han elegido a un hispanoestadounidense para que no ganara un danés o un esloveno.