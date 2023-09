La máxima estrella del fútbol español en categoría femenina, Alexia Putellas, ha pedido más pasos a las instituciones para combatir los abusos en su deporte y avanzar en la igualdad y, en un momento crítico para la selección y la liga ante la movilización de las jugadoras, ha advertido: "No nos pararemos aquí".

La futbolista del Barcelona ha hecho la declaración este miércoles al recibir como capitana del equipo la Medalla de Honor del Parlamento de Cataluña, la máxima distinción de la institución.

Junto a sus compañeras del Barça, Putellas ha agracedido el reconocimiento a la labor de visibilización del fútbol femenino que han llevado a cabo en el club azulgrana, pero ha añadido que "todavía falta mucho camino por recorrer". "Estos días lo vemos con la grave situación que estamos afrontando con la Federación" Española de Fútbol, en alusión al escándalo del caso Rubiales.

"Los cambios que todas solicitamos son para que cada mujer, dentro o fuera del fútbol, no tenga que vivir nunca más situaciones de menosprecio, faltas de respeto o abusos", ha añadido la estrella azulgrana y de la selección, que junto a todas sus compañeras firmó una carta en la que dijo que no volverían a una convocatoria del equipo nacional si no se producían cambios estructurales en la institución.

Tres semanas de besar a Jenni Hermoso tras la final del Mundial que ganó España, Luis Rubiales ha dimitido como presidente de la federación y Jorge Vilda fue destituido, pero está por ver si esos relevos son suficientes para que las campeonas vuelvan a la selección.

"Necesitamos de consenso, valor y liderazgo por parte de las instituciones porque no nos pararemos aquí. Se lo merecen las que lucharon antes que nosotras, nos lo merecemos nosotras por el esfuerzo que hacemos cada día, y se lo merecen todas las niñas y niños que hoy sueñan con ser como nosotras. No os fallaremos", ha concluido su alocución Alexia Putellas, doble Balón de Oro y flamante campeona del mundo.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Anna Erra, ha hecho esta valoración: “Si estamos donde estamos es gracias al movimiento feminista y entidades y clubes como el Barça que se comprometieron tiempo atrás”. Admeás, Erra ha hecho una alusión al otro conflicto que tienen abierto las jugadoras en este caso con sus clubes a través de la Liga femenina.

Las futbolistas están de huelga para pedir mejoras en el convenio colectivo.