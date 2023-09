Si lamerse las heridas fuese un deporte, Remco Evenepoel tendría un oro olímpico. Sin tiempo para pensar en los 27 minutos perdidos en la etapa reina del Tourmalet, el ciclista de Soudal se mostró activo desde los primeros kilómetros para ser parte de una fuga que costó mucho hacer.

El intento del belga finalmente tuvo éxito, y se fue junto a otra veintena de corredores en busca de la victoria en Larra/Puerto de Belagua. A pesar de la cantidad de ciclistas en la fuga, Evenepoel dejó claras dos cosas a 87 kilómetros de meta. La primera, que va a competir por llevarse el maillot de la montaña, y la segunda, que no espera a nadie.

“⛰️ ¿Qué no hay general? ¡Pues a luchar la montaña!



Evenepoel parece que ya se ha puesto objetivo para la última semana de la #VueltaRTVE9s y es el de acabar con el maillot a lunares.



�� https://t.co/rNtfwZIYRT pic.twitter.com/nzgyH1FEYU“ — Teledeporte (@teledeporte) September 9, 2023

Enlazó este ataque en el final del Col Hourcere con una bajada vertiginosa que solo pudo seguir Bardet para demostrar que, pese a la distancia, el podía hacer camino. La fuga jamás se entendió ni pudo reducir la desventeja con el belga y el galo, quienes al coronar el puerto de Larrau ya sabían que la etapa estaba en sus piernas. Una fuga en la que Evenepoel llevó la voz cantante todo el rato, con Bardet guardando fuerzas conocedor de la energía de Remco. Ya estaba confirmada el cara a cara sin invitados en la última subida del día, el puerto de Belagua.

Evenepoel no buscó ningún ataque, tan solo fue a un ritmo que no parecía suficiente para dejar a Bardet atrás. Pero el ciclismo es tan impredecible que tan solo persiguiendo a Evenepoel, Romain Bardet tuvo que decir basta. Reventado, como Evenepoel en la jornada de ayer, esta Vueta está demostrando que los días no pasan en vano y las fuerzas son escasas. Evenepoel sí se supo reponer a su desfallecimiento en el Aubsque y ha demostrado, que aunque no luche por la general, todavía va a dar guerra en esta Vuelta.

“�� ¡El tío del mazo vuelve a hacer acto de presencia!



No ha necesitado atacar Evenepoel para sacar de punto a Bardet y el belga vuela hacia la victoria en Larra. #VueltaRTVE9s pic.twitter.com/lz63LUFqSX“ — Teledeporte (@teledeporte) September 9, 2023