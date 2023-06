GP de Austria | Verstappen logra la pole por delante de los Ferrari

La Q1 apenas dejó sorpresas. Tras un parón inicial ocasionado por una bandera roja tras un accidente de Bottas, los Red Bull comenzaron a marcar territorio. Verstappen y Pérez avisaron al resto de la parrilla y acabaron primero y segundo, respectivamente. Por detrás, Tsunoda, Zhou, Sargeant, Magnussen y De Vries se quedaron fuera.

Las novedades llegaron en la Q2. Las sanciones por superar los límites de pista fueron cada vez más frecuentes y afectaron a varios de los pesos pesados de la parrilla. 'Checo' Pérez no pudo anotar ninguna vuelta correcta, se quedó fuera de la Q3 y saldrá decimoquinto el domingo. Un nuevo chasco para el mexicano, que acumula cuatro Grandes Premios sin pasar a la última ronda de la clasificación. Russell y Ocon protagonizaron las otras dos sorpresas de la Q2 tras verse perjudicados por el mismo motivo.

La lucha por la pole parecía una batalla decidida a favor de Verstappen, pero el neerlandés sudó para hacerse con la primera posición en el Red Bull Ring. En su segundo intento, el bicampeón del mundo marcó un tiempo de 1:04.391, un registro seguido de cerca por los Ferrari, que se quedaron cerca de anotar su segunda pole de la temporada. Lando Norris fue la gran sorpresa metiendo a su McLaren en cuarta posición. Alonso lo intentó durante toda la sesión, pero fue incapaz de acercarse a los tiempos de los pilotos de cabeza.

Este sábado tendrá lugar la la carrera al sprint, que repartirá puntos para la clasificación general y que se disputará a las 16:30h. Antes, a las 12:00h, tendrá lugar la 'qualy' que determinará los puestos de la parrilla de la propia carrera al sprint.

