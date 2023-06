El tenista español Carlos Alcaraz debutará en Wimbledom ante el francés Jeremy Chardy y no se cruzaría con Novak Djokovic hasta una hipotética final, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes.

El murciano, que juega por tercera vez este Grand Slam, va por distinto ladeo del cuadro de 'Nole', vigente campeón del torneo y uno de los grandes favoritos a repetir victoria en el tercer 'Grande' del año. El serbio, por cierto, se estrenará ante el argentino Pedro Cachín.

“Our defending champions' first round draw ��



• Elena Rybakina vs Shelby Rogers

• Novak Djokovic vs Pedro Cachin#Wimbledon pic.twitter.com/nJC6KZfFwF“