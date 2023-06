El Tour de Francia 2023 que comienza este sábado en Bilbao parte con dos claros favoritos, Vingegaard y Pogacar, un puñado de candidatos al podio, otros tantos consagrados llegadores y sprinters y muchos más que intentarán ayudar a sus líderes, aprender o incluso convertirse en el ciclista revelación.

En RTVE.es hemos hecho una selección de ocho corredores que pueden brillar mucho en la carrera más importante de la temporada, entre ellos dos españoles y un corredor del Movistar. Cinco correrán el Tour por primera vez.

Pello Bilbao

El de Gernika tiene 33 años. No es joven, pero tampoco ha tenido muchas oportunidades en su trayectoria de correr el Tour. Lo corrió por primera vez en 2019 y ya acarició la victoria en una etapa pirenaica. En 2021, Pello Bilbao acabó en el top 10 de la general (noveno) y el año pasado fue quinto en el Giro 2022. Esta temporada la empezó con un triunfo en el Down Under y se ha preparado para la carrera francesa con el aliciente de la salida del País Vasco.

Por si fuera poco, también le motivará para buscar un triunfo o una buena clasificación general –si no tiene que trabajar para otro líder– el recuerdo a su recién fallecido compañero de equipo Gino Mader. Además es un ciclista con con la cabeza bien amueblada.