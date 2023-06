Mario Román, un estandarte español del enduro extremo

Mario Román desafía a los elementos en la categoría de motociclismo de enduro extremo. El piloto es uno de los españoles más en forma de este deporte; no se ha bajado del TOP3 en sus ocho años de carrera, ha sido campeón mundial en 2019, subcampeón del mundo en 2022 y europeo en su primera temporada completa en hard enduro (2015). Dice que lo de ser motero le viene de familia y que nació para ello. Como muestra, sus dos primeras palabras: "fueron 'broom-broom'.

"Cuando tenía dos años me regalaron una bici y una moto eléctrica de cuatro ruedas. Y recuerdo que me quedaba dormido dando vueltas en el salón hasta que se quedaba sin batería" nos cuenta.

Con el destino firmado desde sus primeros años de vida, Mario Román no dudó en continuar por el camino del motociclismo, probando distintas modalidades hasta encontrar la que más se ajustara a sus gustos: "Hice trial hasta los 17 años y fue mi primera pasión. Y probé probé la moto de enduro, me encantó, gané mi primer título mundial en 2010, en la categoría 125cc. Luego tuve una lesión importante y esas lesiones me hicieron probar el enduro extremo. Creo que es la combinación de trial, con la técnica y la velocidad, con el enduro.

El auge del hard enduro SIn embargo, otra lesión reciente acechaba en su camino. Hace dos semanas, el piloto disputaba la Erzberg Rodeo 2023, una prueba que con la que ya está familiarizado (4º en 2016, 3º en 2019 y 2º en 2022), pero...: "Tenía todo para hacer un buen resultado. El año pasado fui segundo, pero desafortunadamente una piedra se cruzó en mi camino tuve una caída que no me esperaba y tuve una contusion en la zona lumbar y en la pelvis. Me evacuaron en helicóptero pero al menos todo quedo en un susto" explica. La peligrosidad, el desafío y la épica son algunos de los alicientes del Hard Enduro, una categoría que, según el piloto está en auge: "Me impresiona cada vez más que que en eventos del mundo de la moto, cada vez les va sonando cada vez nuestras caras. El enduro lleva 15 años de historia y ahora está en pleno auge. Una de las cosas mas complicadas es que cada carrera es un mundo. Al final si puede sretransmitir, cada vez más gente se va a enganchar a este deporte".