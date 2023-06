Mbappé: "Seguir en el PSG es la única opción en este momento"

Kylian Mbappé aseguró este viernes que continuar en el Paris Saint-Germain "es la única opción en este momento". "Ya he dicho que mi objetivo es continuar en el club", afirmó el delantero en una conferencia de prensa en Faro (Portugal) en la víspera de un encuentro de selecciones ante Gibraltar, clasificatorio para la Eurocopa de 2024.

El francés reiteró así su deseo de seguir en el club parisino después de hacerlo a través de un tweet el pasado martes. En él, Mbappé negó la información de Le Parisien que aseguraba que su intención es irse al Real Madrid este mismo verano.

“MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU“ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

Mbappé también fue preguntado por las polémicas palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, que el miércoles dijo que intentaría convencerlo para que no se vaya del país. El delantero aseguró que el presidente no tiene influencia sobre sus pasos. "En mi carrera hoy, en 2023, ninguna", afirmó. "Como ya he dicho, él ha dicho que quiere que yo siga en París y yo también", apostilló.

Explicó que la carta en la que confirmaba al PSG su voluntad de no acogerse a la opción de un año adicional con el club -ya manifestada, según él, en julio de 2022- para la temporada 2024/2025 fue enviada "antes" del inicio de la concentración de la selección francesa.

También dejó claro que no piensa justificar su decisión: "No hay nada que explicar. La gente puede criticar, analizar". Mbappé manifestó que, como capitán de la selección, no tuvo dudas de participar en la conferencia de prensa previa al partido de este viernes. "No va a ser el ruido exterior el que me haga rehuir de mi responsabilidad", subrayó.

Mientras tanto, el PSG ha deslizado a la prensa francesa que se está planteando en serio traspasarle este verano para evitar que se vaya gratis, pero el jugador insiste en que su único objetivo es cumplir su contrato con el PSG, que concluye en junio de 2024.