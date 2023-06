Mbappé comunica al PSG que no renovará y el club se plantea su venta

Kylian Mbappé ha comunicado formalmente al Paris Saint-Germain que no prolongará su contrato, que concluye el 30 de junio de 2024, y el club se plantea traspasarle para que no salga gratis, informa L'Equipe.

El francés ha vuelto a abrir su puerta de salida del PSG. Su situación en el PSG parece enquistada y la noticia ha hecho saltar por los aires su compromiso en el conjunto parisino con una carta en la que comunica que no quiere activar el año adicional en su contrato con el club. En París están sorprendidos y ahora le tocará mover ficha al PSG.

Para el club, la situación actual es muy delicada. Tras la decisión definitiva de Mbappé, en el PSG hay dos escenarios posibles: intentar que el futbolista de marcha atrás y renueve u optar por una venta beneficiosa económicamente. No quieren que pueda salir gratis el próximo verano, por lo que podrían verse obligados a buscar un traspaso este mismo mercado estival.

Mbappé no se irá gratis

Fuentes del PSG aseguraron a L'Equipe que Mbappé no se irá gratis, por lo que si el jugador no manifiesta voluntad de renovar será traspasado en las próximas semanas. L'Equipe señala que en el PSG está "sorprendido" y ha mostrado "incomprensión" por el hecho de que Mbappé haya enviado la carta en este momento, más aún cuanto no existía una obligación legal de que el futbolista manifestara esa intención para quedar libre el 30 de junio de 2024.

Y es que la temporada opcional solo tomaría efecto sí Mbappé muestra por escrito antes del 31 de julio su deseo de firmarla, por lo que si hubiera mantenido su silencio habría quedado libre igualmente dentro de un año.

Hasta ahora, el jugador se había mostrado enigmático sobre su futuro, y en la gala de premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesional, el pasado 28 de mayo, se limitó a decir: "Aún me queda un año de contrato, estaré aquí la próxima temporada". El atacante estrella renovó por dos temporadas con el PSG, con una opcional, hace justo un año, cuando se daba casi por hecho que se iría al Real Madrid.

Mbappé, capitán de la selección nacional francesa, reconoció después que hasta recibió una llamada del presidente Emmanuel Macron, quien le instó a que siguiera en la Liga francesa. También fue muy fuerte la presión del club, de propiedad catarí, que buscaba seguir teniendo en nómina a uno de los mejores jugadores del planeta durante la celebración del pasado Mundial en Catar.