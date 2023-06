Una semifinal con aroma a final. Así podría definirse el duelo entre España e Italia de la penúltima ronda de la Nations League. No solo por su relevancia histórica (será el 40º enfrentamiento entre ambas), sino también por lo que se juegan ambos conjuntos y ambos seleccionadores.

Luis de la Fuente lo sabe. "El partido ante Italia lo afronto como si fuera el último. Tenemos la oportunidad de llegar a una final. No pensamos en nada más, nuestro escenario es jugar la final. No hay día después", declaró el seleccionador español en rueda de prensa.

La España de De la Fuente busca crédito después de dejar luces y sombras en los dos primeros partidos del técnico riojano en el banquillo. La Italia de Mancini, por su parte, quiere despejar los fantasmas que dejó su ausencia en el pasado Mundial. La Nations League es un título y ganarlo supondría una bocanada de aire fresco para cualquiera de los dos. En la final ya espera Croacia tras ganar a Países Bajos (2-4).

El partido del jueves será el tercer duelo entre ambas selecciones en menos de dos años, después de verse las caras en las semifinales de la Eurocopa en julio de 2021 y en las de la Nations League en octubre de ese mismo año. El primero cayó del lado italiano, que se clasificó para la final de la Eurocopa, donde acabó levantando el título. España se llevó el segundo envite, metiéndose en una final de la Nations League que a la postre perdió ante Francia.

La primera reválida de Luis de la Fuente con un título en juego

No se han cumplido ni tres meses desde el debut de Luis de la Fuente en el banquillo de la selección, pero el riojano ya tiene la oportunidad de levantar un título. Lo intentará inmerso en un ambiente de dudas después de una primera convocatoria donde el equipo dejó luces y sombras.

España goleó sin brillo a Noruega en La Rosaleda (3-0) en el debut en la fase de clasificación para la Eurocopa, pero perdió con estrépito ante Escocia en la segunda jornada (2-0). Pese a las dudas generadas, el seleccionador fue tajante: "No me muevo ni un centímetro de la idea que he trasladado a mis jugadores".

Tres meses después de dicha aseveración, no sabemos si Luis de la Fuente se moverá de su idea, pero ha cambiado hasta trece nombres en su segunda convocatoria. En ella no están por lesión Pedri y Alejandro Balde, dos piezas claves del conjunto español. Sí están posibles debutantes como Fran García y el nacionalizado Le Normand, que apunta a ser importante, y veteranos que regresan como Jesús Navas.

Quien seguirá siendo indiscutible, y más tras la final de la Champions, es Rodri Hernández. El jugador del Manchester City, que cogió el relevo de Busquets en el pivote, llega a la Final Four de la Nations League como uno de los jugadores más en forma del planeta. Su gol en la final y su reconocimiento como 'MVP' de la competición así lo confirman. Dani Olmo, uno de los protagonistas de la primera convocatoria, no podrá jugar ante Italia por unas molestias.