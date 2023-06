Guardiola, tras ganar la Champions: "La gente pensaba que les íbamos a meter cuatro, pero el Inter es un señor equipo"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City en la primera Liga de Campeones ganada por el equipo británico, se ha mostrado "muy feliz" en zona mixta, después de haber logrado hacer historia para los 'sky blues' con la consecución del triplete. Con rostro cansado y algo achispado por el momento vivido por los ganadores, el técnico catalán se ha parado a hablar con la prensa para contar sus sensaciones y su forma de ver el fútbol tras un partido tan igualado.

Primero en catalán, ha atendido a los medios hablando de lo que han sido estos años al frente del Manchester City y el sentido que cobra todo lo logrado. "Lo importante es volverlo a intentar, hay otros clubes que cambian proyectos y no se si esa es la mejor forma", señalaba. "Es una gran satisfacción, no cambiaría nada de lo que hemos hecho estos años".

"Hay que tener esa pizca de suerte"

Guardiola dice que todavía no ha podido hablar con los jugadores. "No he hablado todavía con ellos, estoy muy contento, es duro ganar el año del Mundial y hemos hecho el triplete, pero no pierdo la sensación de que haciendo lo mismo podíamos haber empatado, hay que tener suerte".

"Zubizarreta paró en la final de Wembley, Valdés en París paró lo que no está escrito, Courtois contra el Liverpool... las finales son así, la gente piensa que venimos aqui y hacemos fútbol y espectáculo, que les íbamos a meter cuatro y no, el Inter es un señor equipo, que hace unos patrones de juego muy difíciles de controlar, hay que tener esa pizca de 'no me expliques qué' para ganar", explicaba.

"Es así, los porteros son los jugadores más importantes. Tenia la sensación de que iba a ser nuestro año", finalizaba el técnico del City con una sonrisa en su rostro. "Cervezas", esa fue la última palabra que dijo cuando le preguntaron que cómo iba a celebrar el título. Sin duda, genio y figura Pep.