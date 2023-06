Guardiola, tras ganar la Champions: "La gente pensaba que les íbamos a meter cuatro, pero el Inter es un señor equipo"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, se ha pasado por zona mixta tras lograr la primera Champions de la historia del club inglés y la tercera en su cuenta particular. "Lo importante es volverlo a intentar, hay otros clubes que cambian proyectos y no se si esa es la mejor forma", señalaba. "Es una gran satisfacción, no cambiaría nada de lo que hemos hecho estos años". "Ganar la Premier League varias veces, FA Cup, Copa de la Liga... ahora todo eso tiene sentido". Además, también ha hablado sobre lo que siente al ganar el triplete. "Estoy muy contento, para el Manchester City ganar la primera es muy especial, el dueño ha invertido para poder lograr esto". Guardiola dice que todavía no ha podido hablar con los jugadores. "No he hablado todavía con ellos, estoy muy contento, es duro ganar el año del Mundial, pero no pierdo la sensación de que haciendo lo mismo podíamos haber empatado, hay que tener suerte", declaraba. "Las finales son así, la gente pensaba que les íbamos a meter cuatro, pero no, el Inter es un señor equipo"