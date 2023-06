"É per la gente che ama soltanto te. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere". El cántico nerazzurri retumbaba por los alrededores del Estadio Olímpico Ataturk muchas horas antes de que Szymon Marciniak decretara el pitido inicial del partido a las 21h española.

Menos coloridos y ruidosos se mostraban los aficionados del Manchester City desplazados a la ciudad turca. También más dispersos por la fan zone que aglutinaba a los hinchas ingleses donde la cerveza ganaba la partida a los cánticos y las banderas.

Dos maneras diferentes de afrontar una final de Champions y dos estilos que también tenían su reflejo en el seno de ambas instituciones, la del Inter de Milán y la del Manchester City.

Las bengalas y los banderones acogían al staff del Inter de Milán a su llegada al Estadio Olímpico dos horas antes del comienzo del partido. Con una organización propia de cualquier ejército los líderes de la hinchada interista dirigían la coreografía.

Todo lo contrario sucedía con la fanaticada citizen, que apuraba la salida desde su fan zone hacia el estadio y se mostraba más preocupada de poder entrar al recinto a tiempo que de la llegada de su equipo al Ataturk, más caótica que la interista y con menor afluencia de aficionados.