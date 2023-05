Los Miami Heat se han metido en las Finales de la NBA al vencer 103-84 a los Boston Celtis, en el TD Garden de Boston. De esta forma aguaron la fiesta a los Celtis que saboreaban una remontada histórica de 0-3 en la serie de las finales del Este.

Con este triunfo el conjunto de Miami se mete en las finales por el título donde se enfrentarán a los Denver Nuggets, que barrieron a los Lakers.

Tras adelantarse 3-0 en la serie y perder los tres siguientes partidos, el último con apenas 0.1 segundos en el cronómetro, los Heat asaltaron el TD Garden liderados Jimmy Butler y Caleb Martin, en un partido en el que Jayson Tatum, estrella de los Celtics, jugó condicionado por una dolorosa torsión de tobillo sufrida en la primera acción.

Butler terminó con 28 puntos, siete rebotes, seis asistencias y tres robos y Martin siguió con un rendimiento sobresaliente, con 26 puntos, diez rebotes y tres asistencias, con cuatro de seis en triples. Bam Adebayo aportó un doble doble de doce puntos y diez rebotes para convertir a los Heat en la segunda franquicia capaz de alcanzar las Finales saliendo como octava cabeza de serie.

