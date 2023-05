La historia cambió radicalmente en una segunda mitad donde Denver salió con el mismo ritmo ofensivo que llevaba en partidos anteriores, en el tercer cuarto los Nuggets firmaron un parcial de 36-16 que confirmaba a su vez el desgaste defensivo de jugadores como Anthony Davis.

El último cuarto fue una confirmación de ambos ritmos de partido, por un lado, la dupla Jokic-Murray que no perdonó y del lado angelino un LeBron que tras intentar mantener al equipo adentro del juego hasta el último minuto, falla en las últimas posesiones y con ello, sella la eliminación de una de las franquicias más ganadoras de la historia de la NBA.

En el apartado estadístico el MVP del partido para Denver fue Jokic con 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias, acompañado de un muy efectivo Jamal Murray con 25 puntos. Del lado purpura y oro, LeBron James consiguió 40 puntos y 9 asistencias, Anthony Davis 21 puntos.

"Postgame scenes as the Denver Nuggets won Game 4 to advance to the #NBAFinals



More WCF Game 4 content in the NBA App: https://t.co/WxtWDyCeJY pic.twitter.com/2S5bj8dobs“