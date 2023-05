El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en rueda de prensa previa a su compromiso de Liga contra el Rayo, pero la polémica por los insultos racistas a Vinicius en Mestalla lo ha acaparado todo.

El de Reggiolo (Italia) ha reiterado varias ideas en distintos momentos: "España no es un país racista, pero hay racismo. Es el momento de tomar medidas. Esto no es una guerra, es un deporte".

"Maricón, que se muera tu padre, ¿pero qué es esto? Esto no es una guerra, es un deporte. Es el momento de parar esto. Ayer el presidente de la FIFA [Gianni Infantino] fue muy claro en esto, ojalá que lo sean la RFEF y LaLiga", ha dicho en un primer momento.

Los árbitros "también" tienen que tomar medidas para Ancelotti. "Pasó algo en el partido de Valencia, que se olvidaron de meter imágenes. Eso no está bien", ha denunciado aunque evitando hablar de "manipulación. Eso es algo grave. Pero se ve claro que el portero [Mamardashvili] y Hugo Duro agreden primero a Vinicius".

El técnico del Madrid ha calificado de "obsoleto" el protocolo contra el racismo. "Se tendría que haber aplicado dos horas antes, con la llegada del autobús al estadio. Todos los que dicen que Vinicius provoca, eso lo anula". Ahí ha aprovechado para pedir disculpas a los aficionados valencianistas: "No son 46.000, pido disculpas, pero no eran uno ni dos, no eran casos aislados".

"Las medidas las tienen que tomar otros" El italiano ha dejado entrever la posibilidad de retirar a todo el equipo del campo en una situación similar en el futuro: "Yo puedo tomar esa decisión, pero ojalá no tenga que llegar a ella. Hay un juez en el campo que tiene la responsabilidad". Iglesias Villanueva no seguirá en el VAR tras la polémica de Mestalla "Estoy preocupado, no decepcionado. Estoy esperando a ver qué pasa. Es un momento para dar la vuelta a la situación. Miro a la Federación y a LaLiga. Sobre todo miro a la inteligencia de las personas, de todos los aficionados al fútbol y a la educación de cada uno", ha reflexionado. En más de una ocasión ha reiterado que España no es un pais racista, "pero hay situaciones que pasan y que tenemos que quitar. Soy un ciudadano como vosotros, las medidas las tienen que tomar otras instituciones". 00.31 min Detenidas cuatro personas por el muñeco contra Vinicius colgado en un puente de Madrid - ver ahora También ha recordado la leve sanción por cánticos similares en la previa del derbi contra el Atlético de Madrid en las afueras del Metropolitano: "No han tomado conciencia real de lo que está sucediendo, se han equivocado". Aprovechando su experiencia en la Premier League ha comparado ambas ligas para decir: "En Inglaterra no te insultan, este tema lo han resuelto. Cuando fueron expulsados cinco años de las competiciones europeas tomaron medidas. Ahora no hay policía en los estadios y solo se producen hechos aislados. Aquí vamos con camionetas, parece la guerra".