Rüdiger, el antídoto del City ausente en el Etihad

El Real Madrid ha caído eliminado de la Champions tras perder en Mánchester ante el City en un partido que el equipo inglés ha dominado claramente y que el español disputó, hasta la segunda parte, sin Antonio Rüdiger, el jugador que fue clave en la ida.

Tras varios días de confusión y dudas sobre la alineación que iba a presentar Carlo Ancelotti en este decisivo encuentro de semifinales justo por la posible confirmación en la titularidad de Rüdiger, finalmente el entrenador italiano dejó al alemán en el banquillo y confió en Militao, que se había perdido el encuentro de la semana pasada por sanción.

Mantuvo al resto de sus elegidos y su esquema habitual (4-3-3), pero los madridistas fueron una sombra detrás del balón y de los celestes. Mientras, Haaland, que en la primera parte fue secado por Rüdiger, recibía balones con frecuencia y solo Courtois evitó que llegaran pronto los goles con dos grandes paradas al delantero noruego.

Los merengues no daban más de cuatro pases seguidos, perdían casi todos los duelos...

“The numbers from that first half ��#UCL pic.twitter.com/NvOOJfEqvs“