Carlos Alcaraz se verá las caras con Albert Ramos en su debut en Roma

El tenista español Albert Ramos será el primer rival de Carlos Alcaraz en el torneo de Roma, quinto Masters 1000 del año y que se disputa sobre tierra batida, tras vencer este jueves en tres sets (6-4, 1-6, 6-4) al italiano Francesco Passaro.

Ramos sufrió para doblegar al jugador italiano, 126 del ranking de la ATP e invitado por la organización, ante el que necesitó casi dos horas y 20 para citarse con el segundo cabeza de serie y vencedor el pasado domingo en el Mutua Madrid Open.

El tenista catalán perdió el primer set tras encajar una rotura en el séptimo juego y no aprovechar sus opciones al resto, pero reaccionó en el segundo con autoridad para forzar un tercero y definitivo donde las cosas se le torcieron. Passaro rompió y se puso 3-0, pero Ramos replicó con cinco juegos seguidos y pudo sellar su cita con el murciano, al que tuvo contra las cuerdas el año pasado en Roland Garros.

El número 1 será una realidad

Carlos Alcaraz volverá a comandar la tabla del Ranking ATP. El murciano se encuentra a solo cinco puntos de Djokovic y lo superará disputando su encuentro ante Albert Ramos, gane o pierda. Asimismo, el pupilo de Ferrero no defiende puntos al no haber disputado la edición de 2022 mientras que el serbio se impuso el año pasado y no perderá puntos si vuelve a ganar.