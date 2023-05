El Inter de Milán non avere peli sulla lingua (no tiene pelos en la lengua). El equipo de Inzaghi se llevó el primer round del derbi italiano (0-2) con dos mazazos de Dzeko y Mkhitaryan en apenas quince minutos. El llamado 'Derby della Madonnina' se cobró la primera víctima, aunque fuese solamente la ida. El Milan sucumbió en el primero duelo de semifinales de Champions y deberá remontar en la vuelta en este mismo estadio.

Dzeko con un remate a la salida de un córner y posteriormente Mkhitaryan aprovechando un error garrafal de la defensa rossoneri, pusieron el delirio entre el equipo azul y negro que se veía casi en la final nada más comenzar el partido. Incluso el resultado pudo ser peor con un penalti señalado a Lautaro, pero el colegiado español Gil Manzano decidió anularlo tras consultarlo con el VAR.

Calhanoglu y Tonali estrellaron sendos disparos a la madera en un partido marcado por la alta intensidad de dos equipos que quieren acompañar a Manchester City o Real Madrid en la gran final de la Champions League. Ambos ya saben lo que es levantar la 'orejona' y quieren volver a hacerlo.

El Inter golpea dos veces en 15 minutos

El derbi italiano comenzó con poco fútbol y mucha intensidad. Ambos conjuntos mostraron sus nervios por agradar y el partido se jugaba en el centro del campo a la espera de calmar los ánimos y apaciguar la emoción de un envite histórico. Sin embargo, la lata se iba a abrir de forma tempranera. Dzeko adelantaba a los visitantes aprovechando un gran centro desde la esquina de Calhanoglu. El caramelo lo remataba al fondo de la red el bosnio y silenciaba un estadio que suele ser el que corea su nombre cuando va de local.

El primero mazazo no iba a ser el único y el Inter de Milán disparaba dos veces con el segundo de los 'Nerazzurris'. Dimarco ponía la pelota en la frontal y aparecía Mkhitaryan que, como Pedro por su casa, entraba por el centro del área sin oposición alguna y fusilaba a Maignan para situar a los de Inzaghi con un pie en la final después de 12 minutos disputados.

El vendaval no iba a terminar aquí y Calhanoglu iba a toparse con el palo cuando ya se cantaba el tercero en San Siro. El turco se inventaba un disparo desde fuera del área que se iba abriendo según llegaba a portería estrallándose con la madera. Maignan respiraba aliviado, pero con la sensación de que la eliminatoria ya podía estar sentencia en la primera mitad de la ida.

El Milán no espabilaba y Dzeko también dispuso de otra oportunidad para hacer otro roto a los 'rossoneri', aunque su remate se iba a las nubes. Los que actuaban de locales no sabían como hacer daño a la defensa azul y negra con un Brahim intentando alguna jugada entre líneas que desbarataba Bastoni sin excesiva necesidad de emplearse a fondo. Calabria dispuso de la mejor para el equipo 'diavoli' con un tacón en el primer palo, pero la intentona se iba al lateral de la red.

De esa ocasión pasamos a un posible penalti a Lautaro. Gil Manzano, colegiado español en la noche de hoy, señalaba la pena máxima y el VAR le avisaba de que la defensa milanista no había tocado al delantero argentino. Acierto total. El español anulaba el penalti y le quitaba la amarilla a Kjaer tras revisarlo. El propio Lautaro quería resarcirse de esos once metros no señalados y con un latigazo desde la media luna estuvo a escasos centímetros de culminar lo que le habían negado segundos antes.