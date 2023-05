La peor noticia para los de Chus Mateo llegó a falta de tres minutos para el final cuando Gaby Deck se tuvo que retirar a la pata coja y entre lágrimas por una lesión preocupante en una rodilla.

El máximo anotador del encuentro ha sido Zach LeDay, con 25 puntos. Y por el Real Madrid, el mejor ha sido de nuevo Edy Tavares con 15 puntos y 30 de valoración. (El martes fueron 26 puntos y 41 de valoración).

Los prolegómenos del encuentro estuvieron marcados por los homenajes a las víctimas del tiroteo del miércoles en el que murieron nueve personas en un colegio de la capital serbia. Numerosos hinchas depositaron flores en las entradas del Belgrado Arena (Stark Arena) y en la propia cancha cuando se guardó un minuto de silencio con los jugadores de los dos equipos mezclados.

“Before the game in Belgrade...



We would like to extend once again our heartfelt condolences to the victims and families������ pic.twitter.com/y5tjSFSzZu“