El Barça estará en la Final Four de la Euroliga por tercer año consecutivo. Lo hará en Kaunas, precisamente en la ciudad donde ha finiquitado por la vía rápida su cruce de cuartos contra el Zalgiris (3-0).

Tras ganar los dos primeros partidos en Barcelona, el conjunto culé se impuso con claridad al equipo lituano en un partido que dominó de principio a fin (66-77).

¿A la tercera llegará la vencida para el Barça? Desde la llegada de Sarunas Jasikevicius al banquillo culé, el conjunto azulgrana no ha faltado a una Final Four. Sin embargo, no consiguió el título en ninguna de las dos ocasiones anteriores. Cayó ante el Anadolu Efes en la final de 2021 y ante el Real Madrid en las semifinales del año pasado.

El fin de semana del 19 al 21 de mayo llegará una nueva oportunidad para el FC Barcelona, que no levanta el título desde 2010, cuando consiguió derrotar en la final a Olympiakos. El primer paso a la gran final llegará ante el ganador del cruce entre Real Madrid y Partizán de Belgrado.