La Fiorentina, equipo en el que Joaquín militó durante dos campañas, siempre le recordará como 'Il Torero', como ese jugador que se ganó el cariño de la afición 'viola' con un gol clave en el mejor escenario posible: en el estadio Artemio Franchi de Florencia para dar la victoria ante la 'Juve', su mayor rival.

“Grazie per tutto e in bocca al lupo per la tua prossima avventura, @joaquinarte ����#ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina pic.twitter.com/V9qjGDdMjo“