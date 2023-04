El Inter de Milán encarrila la eliminatoria ante el Benfica con dos zarpazos de Barella y Lukaku

El Inter de Milán pone pie y medio en semifinales de la Champions. Los italianos superaron (0-2) con relativa facilidad a un Benfica sin gol gracias a los goles de Barella y Lukaku. Los locales iniciaron el partido con mucha más posesión que el equipo de Inzaghi, pero los tricampeones de Europa aprovecharon la inocencia lusa para adelantarse con un cabezazo del mediocentro al segundo palo.

El segundo tiempo avanzaba y el Benfica no era capaz de acercarse a la meta defendida por Onana y lo terminó pagando. El colegiado señalaba una mano de Joao Mario a diez del final y Lukaku no perdonaba desde los once metro. El equipo del estadio da Luz deberá tirar de proeza para remontar dos goles en el estadio Giuseppe Meazza dentro de unos días.

Primera mitad sin ataques peligrosos En un estadio de Da Luz a rebosar, el Benfica salió al césped de su feudo con ganas de hacerse dueño y señor de la pelota ante un Inter que atravesaba un momento de forma muy delicado en la Serie A. Los primeros compases se disputaron en el centro del campo con el conjunto luso moviendo la pelota a su antojo con Florentino y Chiquinho como comandantes en la sala de máquinas. La primera ocasión del duelo fue precisamente de los lusos. Centro por banda izquierda de Rafa Silva, Dimarco no logra despejar con certeza y Ramos efectúa un disparo que obliga a Onana a sacar sus mejores reflejos para sacar el primer golpeo entre los tres palos de los dos conjuntos. La oportunidad local espoleó a los italianos que empezaban a colgar balones por medio de Dumfries y Dimarco en ambos costados. Dzeko, referencia interista en ataque, estuvo a punto de adelantar a los suyos tras un gran centro de Barella al segundo palo que no encontraba rematador por milímetros. En la jugada posterior, el mismo asistente, pero esta vez Dimarco ponía el esférico al centro del área buscando un compañero que llegase desde segunda líne para empujar la pelota al fondo de la red sin premio.