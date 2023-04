Jon Rahm está en su mejor momento y ha puesto al deporte español a sus pies. Ver al golfista de Barrika enfundado en la prestigiosa chaqueta verde de Augusta nos hace preguntarnos si no estamos ante el mejor deportista español de la actualidad. Rahm, número uno del mundo del golf y único europeo en ganar dos masters estadounidenses, se ha ganado un hueco en el altar de los mejores.

Y los mejores no han dudado en reconocer su mérito. Desde Rafa Nadal, uno de sus ídolos, a Fernando Alonso o Pau Gasol, con el que ha compartido palos en más de una ocasión.

“I’m so happy and proud of my fellow Spaniard!! The new @TheMasters champion!! Congrats @JonRahmpga!! Keep making history!! pic.twitter.com/joJ83L9H3g“