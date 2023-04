El español Jon Rahm recupera el liderato del ranking mundial de golf tras vencer en el Masters de Augusta este domingo. El de Barrika (Vizcaya) supera en la clasificación al estadounidense Scottie Scheffler y al norirlandés Rory McIlroy.

Rahm se enfundó la chaqueta verde de manos precisamente de Scheffler, vencedor en 2022, tras zanjar el complicado fin de semana que culminó el día en el que Severiano Ballesteros, el primer español en ganar en Augusta, hubiera cumplido 66 años.

La victoria en el 87 Masters le sitúa en la cima de la lista mundial con 10.86 puntos de media, por los 10.56 de Scheffler, décimo este domingo, y los 8.78 de McIlroy, quien no pudo pasar el corte tras la segunda jornada.

El pasado 13 de marzo Scheffler le había arrebatado al jugador español el número uno tras vencer en The Players, torneo del que el 'León de Barrika' se tuvo que retirar a causa de una gastroenteritis. Ahora lo recupera por todo lo alto tras lograr su segundo 'grande'.

Rahm también lidera la clasificación de la FedExCup, la tabla del circuito americano, tras su cuarto triunfo del curso, con 2.631 puntos, con Scheffler igualmente segundo, con 1.844, y Max Homa tercero con 1,801.

"Hazlo por 'Seve'"

"Es el décimo grande en España y la sexta chaqueta. Me cuesta explicarlo porque verle ganar a Sergio aquí fue increíble y eso hace que de verdad te creas que aquí hay algo especial para españoles. Que es nuestro destino jugar bien aquí. Es un honor para mí", dijo Rahm en rueda de prensa. "Ser el primer europeo que gana Masters y US Open me cuesta creerlo, y es todo un honor", agregó.

Rahm se emocionó con el apoyo del público que le decía "hazlo por 'Seve'" y se lo dedicó al cántabro: "Esto definitivamente es para él".

"No quería creérmelo hasta que fuera algo fijo. Me acuerdo del libro de Rafa Nadal, cuando habla de la final de Wimbledon de 2008 con Federer, cuando pega un gran golpe y por primera vez se dejó pensar en la victoria. Creo que era el cuarto set y luego fueron al quinto set. Explica que permitirse pensar en la victoria le hizo perder el set. Por eso hay que mantenerse en lo que es importante en el momento", dijo.