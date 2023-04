Arrasate: "Tenemos que merecer la final, no podemos salir a cruzar los dedos y que corra el reloj"

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arrasate, pidió "merecer" estar en la final de la Copa del Rey y no salir este martes en la vuelta de las semifinales ante el Athletic Club "a cruzar los dedos y que corra el reloj" en un partido que espera "diferente" al de El Sadar, "con más alternativas".

"Es un partido donde ya no hay vuelta atrás y lo que va sucediendo puede marcar. Espero un Athletic reconocible en casa, que le mete mucho ritmo y va a por el rival, y espero un Osasuna capaz de sacudirse ese dominio y tener personalidad de tener el balón. No podemos salir a cruzar los dedos y que corra el reloj, tenemos que merecernos estar en la final, tenemos que mostrar una gran versión", aseguró Arrasate este lunes en rueda de prensa.

"Es una cita histórica" El técnico 'rojillo' dejó claro que no le importa "mucho" la actual dinámica del equipo. "Hemos tenido momentos mejores en la temporada, sobre todo en la fase ofensiva no estamos en el mejor momento, pero esta es una cita histórica donde las dinámicas no cuentan mucho. Estamos centrados en hacer un buen partido y pasar, no en si estamos en mejor o peor momento", advirtió. El vasco se mostró "superagradecido" por el apoyo que están sintiendo, pero habló más de la "mentalidad" que deben tener por encima del aspecto emocional. "Es la que tuvimos en el Villamarín, donde no estuvimos clasificados en ningún momento, con esa fuerza mental que hizo que remontásemos dos veces. Cuando pite el árbitro hay que hacer un montón de cosas bien en el verde", indicó el entrenador del conjunto navarro. "El Athletic juega siempre igual y serán importantes los 10-15 primeros minutos y los siguientes, todo puede ser determinante. Tenemos que estar muy concentrados porque ellos juegan mucho en campo rival y ahí cualquier despiste puede ser una ocasión. También tenemos que obligarles a que corran hacia atrás", detalló Arrasate.