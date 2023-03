Carvajal y Pedro Porro, grandes señalados del primer tropiezo en la era de la Fuente

La selección española de Luis de la Fuente ha vivido en tierras escocesas su primer tropiezo con el técnico riojano en el banquillo. Los errores garrafales de Carvajal y Pedro Porro, ambos laterales derechos, condenaron a un equipo que fue incapaz de perforar la portería defendida por Gunn. El marcador pudo ser más amplio ya que los locales terminaron con un remate más que el combinado español a pesar de acabar el choque con un 32% de posesión.

El nuevo entrenador de la 'Roja' saltó al impoluto césped de Hampden Park con ocho cambios respecto al partido previo frente a Noruega y lo pagó muy caro. McTominay con un doblete, aprovechó la fragilidad defensiva de una pareja inédita formada por David García e Iñigo Martínez, además de los dos errores de los laterales derechos.

España dominó la pelota en el primer tiempo (67%) y también en los segundos 45 minutos (69%), pero acabó con un disparo menos que los escoceses y con los mismos golpeos a puerta (3) que el ganador del partido. Si en el pasado se le había achacado a Luis Enrique la posesión improductiva, parece que los fantasmas del pasado vuelven a aparecer en la selección dejando escapar a un rival que, a priori, era muy inferior al español.

Los datos no engañan. Pedro Porro se fue del terreno de juego con 16 balones perdidos y su compañero de banda terminó el partido con 15 pérdidas . Es decir, más de 30 situaciones de balón perdido en una posición que España deberá reforzar si quiere resultar competitiva en los próximos choques de la selección.

El el segundo tiempo, más de lo mismo, pero con diferente jugador. Pedro Porro abandonaba el terreno de juego para que entrase en su lugar un Carvajal que no está precisamente a su mejor nivel. En el minuto 50, el defensa del Real Madrid dejaba escapar sin apenas realizar una ligera presión a Tierney por su carril, el pase al área no era del todo bueno, pero volvía a aparecer McTominay dejando en evidencia la banda derecha por segunda vez en la misma noche.

No hay excusas. Los dos goles que recibió España en la noche aciaga fueron sendos errores de los dos laterales derechos que disputaron el partido. En la primera parte, Pedro Porro fue el encargado de ocupar esa posición y no tardaría en regalar el primer tanto de los escoceses. El futbolista del Tottenham se tropezaba en banda izquierda , Robertson le birlaba el esférico y cedía al corazón del área para que McTominay pusiera patas arribas el feudo de los 'Tartan Army'.

Lo que no ha logrado en su club, lo ha hecho con su país. En 1 8 partidos esta temporada , el futbolista 'red devil' no había visto portería con su equipo y en dos partidos con la selección escocesa ya ha roto la red en cuatro ocasiones. Cuestión de confianza, galones o de implicación con un combinado que esta llamado a ser una de las revelaciones en la próxima Eurocopa, si logran clasificarse.

“❌ Llega el segundo de Escocia. McTominay anota su particular doblete y pone el partido cuesta arriba para la @SEFutbol . �������������� Escocia 2 - 0 España ���� #SelecciónRTVE https://t.co/bVFlEEuOc7 pic.twitter.com/JjBZiHRn4q “

El técnico riojano tendrá ahora más de tres meses para preparar la semifinal de la Nations League que enfrentará a España e Italia y deberá mostrar otra cara si quiere ser candidata a todo en los próximos torneos de altura. Además, la selección no volverá a disputar un partido de clasificación hasta septiembre, cuando se enfrente a Georgia el día 8 y ante Chipre el 12 .

El seleccionador español lamentó la derrota en rueda de prensa, pero valorando lo "bien que se habían hecho muchas cosas" . Sin embargo, su primera derrota llega tras dos partidos en el banquillo de España , ganando en esta faceta negativa a su predecesor, Luis Enrique . El técnico asturiano no hincó la rodilla hasta el cuarto partido, precisamente también sucedió frente a un equipo de Gran Bretaña , pero en este caso fue ante la todopoderosa Inglaterra.

La impotencia de España

No hubo manera. La selección española se fue de vacío del escenario escocés con ocho remates, tres de ellos a puerta y cinco que no fueron entre los tres palos. Joselu, que ayer había cumplido 33 años y que ante Noruega había hecho doblete, no fue capaz de encontrarse con el gol, aunque si que fue lo más peligroso de la 'Roja' hasta que fue sustituido por Borja Iglesias.

01.58 min Rodri, a TVE: "Tenemos que corregir esos errores individuales"

A pesar de ir por debajo en el marcador al descanso, España remató dos veces menos que Escocia en el segundo tiempo e incluso el cuadro local probó una vez más a Kepa que los visitantes a Gunn. Los jugadores de ataque que ingresaron en el terreno de juego como Aspas o Nico Williams, tampoco cambiaron el devenir de un partido que parecía que, aunque durara 2 horas más, nada iba a ser diferente.