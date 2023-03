Lola Martínez es un todoterreno competitivo: baila break dance, practica artes marciales, va al instituto y, en sus ratos libres, hace de DJ. Ella se define como "Lola, una chica normal". A sus 15 años en su cabeza se mezclan sueños: llegar a la UFC (la mayor empresa de artes marciales mixtas), hacer su propia música... Pero el mayor es estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la nueva modalidad de break dance.

"Hasta hace varios años lo tenía en segundo plano. Pero un día, al volver de Dubai, decidí ir a un entreno y me encantó. Así, 'boom'. Justo el COI dijo que iba a ser olímpico y se juntaron los astros. Todo se combinó para que fuese hacia ese sueño".

Lola bailaba también ballet y 'afro', pero ahora está enfocada en el break dance, un estilo de baile urbano que debutará en París. La B-girl (nombre que se le da a las que practican este deporte) nos explica la gesta que tiene que conseguir para estar entre las 16 chicas que estarán en los Juegos Olímpicos.

"Solamente van 16 de todo el mundo. Va el campeón del mundo y el de cada continente directamente. Del segundo al quinto van a qualifiers. Para llegar tienes que tener cierta posición en el ránking y en ese qualifiers son 3 series de la que se clasificarán los ocho mejores, para competir con los que están clasificados a las olimpiadas" Sus próximos objetivos: el Europeo en Almería, en mayo, y en el Madrid Urban Sports, en junio.

Lola tiene muy normalizado practicar lucha por sus años en Dubai: " Allí el Jiu-Jitsu cuenta igual que matemáticas o inglés ". Sin embargo, en su regreso a España ha descubierto algo que no le gusta: "Si haces lucha te llaman violento . A mí me llamaban agresiva en el instituto. Es algo de la sociedad que tiene el chip de que si haces lucha eres violento."

"La UFC siempre ha sido lo máximo. Yo yo veía a Ronda Rousey y me decía 'yo tengo que estar ahí'. Enfocar ese objetivo es un sueño . Aunque esa meta no la consiga, mi meta al día a día sí, porque es trabajar duro"

Pero Lola no se queda ahí. Ella es una chica normal que cuando se sube al tatami se convierte en "The Warrior Princess", su alter ego, para " encender la llama " de otro de sus sueños: la lucha.

"Mis padres me han dicho que no quieren que sea campeona de nada, pero sí que tenga una sonrisa . Es un continuo camino de buscar esa pasión, esa felicidad, esa llama. Siempre tengo esa sonrisa porque estoy haciendo lo que me gusta."

Y también DJ

Por si fuera poco, la música está muy interiorizado en el mundo de Lola. El único ritual que sigue es de de aislarse antes de cada competición: "Me pongo los cascos, me voy al baño, me concentro, me automotivo y salgo a bailar. No tengo amuleto porque siento que soy mi propio amuleto."

“No tengo amuleto porque siento que soy mi propio amuleto“

De mezclar la música con la personalidad competitiva de Lola sale otra faceta: La de DJ.

"Bailaba mucho y siempre me ha encantado la música. Yo soy mucho de hacer las cosas como yo quiero. Y quería mezclar mi música o tocar un instrumento. Encontramos el DJ, y empecé a pinchar diferentes tipos de música y ahora es parte de mi día a día".