Dice la RAE que la palabra remontada se define como la "acción de empezar a ganar después de ir perdiendo, especialmente cuando parecía difícil o inesperado". Cuando el Real Madrid se había encontrado antes con el gol en contra que con el juego, aparece el pacto con el diablo, la heroicidad y la épica que caracteriza al mejor equipo de la historia. A lo largo de su trayectoria, el conjunto blanco ha cosechado inmurables éxitos en Europa y visitas para recordar en estadios inverosímiles.

Sin embargo, la 'manita' en Anfield pasa directamente al 'Top' de los partidos y se sitúa en la vitrina de mejores visitas en toda la historia de la Champions League del equipo de Ancelotti. Las razones son obvias. La enésima remontada en la máxima competición europea, la superación colectiva tras el error humano de Courtois, la actuación inigualable de Vinicius y por Amancio, uno de los futbolistas que forman parte del escudo del equipo madrileño.

El Liverpool vivió de cerca la frustación. Esa que te provoca un equipo que es capaz de caer 2-0 a los quince minutos y terminar de doblegarte con una facilidad pasmosa a los 67 minutos de juego. La noche parecía aciaga, pero el Real Madrid tiró de hemeroteca no muy lejana para darle la vuelta al luminoso como ya hiciera ante el PSG, Chelsea y Manchester City la pasada temporada

El error de Courtois y la clase magistral de Vinicius, sinónimo de superación blanca

No recordamos nada parecido. Thibaut Courtois, posiblemente el mejor portero del mundo, suele acaparar portadas por sus extraordinarias paradas y por ser siempre participe de cada título del Real Madrid. Su error en el segundo gol de Salah se podría calificar como inaudito y es algo que no parece que vaya a repetirse sobre un campo de fútbol. No obstante, el desatino del belga quedó totalmente encubierto y olvidado por la clase magistral de Vinicius.

“��El fallo de Courtois le puede salir caro al Real Madrid #UCL



Salah aprovecha el regalo del portero belga para poner dos goles de ventaja a los 15 minutos de partido



Liverpool 2-0 Real Madridhttps://t.co/PLAmHRYljP pic.twitter.com/s93YW5JK95“ — Teledeporte (@teledeporte) February 21, 2023

El brasileño tiene un idilio absoluto con el Liverpool. Doblete en el envite de hoy, gol de la decimocuarta la temporada pasada y otro nuevo doblete en la campaña 20/21. El atacante blanco tiene a los 'Reds' como una de sus víctimas favoritas y volvió a aparecerse en forma de pesadilla para los más de 50.000 socios ingleses. El 'nunca caminarás solo' fue el telonero del cantante protagonista. Vini Jr. se sacó de la chistera un latigazo exquisito con el interior y unos minutos más tarde se tornó en un niño travieso para hacer uso de la pillería ante Alisson.

“��Vinicius contra el Liverpool en Champions #UCL



��20/21 Doblete en la ida de cuartos

��21/22 El gol de la decimocuarta

��22/23 Doblete en la ida de octavos



��https://t.co/PLAmHRXNuh pic.twitter.com/KYGgQyoeFo“ — Teledeporte (@teledeporte) February 21, 2023

Esa superación blanca es una de las señas del equipo con más títulos europeos de la historia y hoy quedó de nuevo patente sobre el césped de uno de los estadios más difíciles del mundo.