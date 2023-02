Marc Márquez y Joan Mir analizan la nueva temporada que está por venir de MotoGP. Concluidos los primeros tests de Sepang (Malasia) los dos pilotos del equipo oficial de Honda, los dos campeones del mundo, no han coincidido en pista ninguno de los tres días, pero se han conocido mejor y se respetan al máximo.

Para Márquez, los entrenamientos tenían el objetivo de probarse fisicamente y se va satisfecho: "He podido completar tres días de test aquí de una forma buena y aún tenemos un mes para el GP de Portugal, que es ahí donde quiero estar al cien por cien y empezar de la mejor manera".

El de Cervera no ha sido contundente sobre si se han corregido los problemas que detectó en noviembre en la Honda. En declaraciones facilitadas por el propio equipo: "Los ingenieros han recogido mucha información y ahora veremos si para el test de Portimao pueden traer algo nuevo y algunas nuevas ideas que nos ayuden a ser más rápidos, que es en lo que consiste este deporte".

"Por lo que he visto en telemetría comparando para ver cómo está y cómo está pilotando, ves que es un piloto con talento y rápido. Es campeón del mundo de MotoGP, así que será un rival y compañero de equipo duro, pero esto es bonito también", dice de su compañero.

Mir: "La moto me tiene que dar y yo me tengo que adaptar"

Por su parte, Mir asegura estar adaptándose bien al equipo y califica como una "experiencia chula", probar una moto "desde cero". El de Palma (Baleares) también ha resaltado la importancia de la preparación física y afirma sentirse "fuerte".

En cuanto a la mecánica, "de la Honda 2023 me quedo con la frenada y entrada en curvas. Es una moto que te permite frenar bastante tarde y aguantar el freno hasta el último momento", dice Mir.

"Poco a poco voy mejorando los tiempos y voy pilotando de una manera efectiva, así que no creo que tenga que cambiar mucho mi estilo.Yo creo que tiene que ser recíproco: la moto me tiene que dar un poco y yo me tengo que adaptar a ella", añade.