Pogacar abrirá su temporada en la Clásica Jaén Paraíso Interior

Tadej Pogacar será la gran estrella de la Clásica de Jaén Paraíso Interior, que se celebrará el próximo lunes 13 de febrero. El esloveno del UAE Team Emirates ha elegido la joven prueba española para iniciar su temporada 2023.

De esta manera, el doble ganador del Tour de Francia dará sus primeras pedaladas del año por los campos de olivos alrededor de Úbeda y Baeza, en una prueba que sorprendió por su dureza en su primera edición, celebrada el año pasado con triunfo del kazajo Alexey Lutsenko.

"El esloveno liderará a un poderoso UAE Team Emirates que también alineará al belga Tim Wellens, segundo clasificado de la primera edición de la Clásica Jaén Paraíso Interior, amén de otros potenciales candidatos al triunfo como el italiano Alessandro Covi o el suizo Marc Hirschi", anunció la prueba en un comunicado.

“Llevaremos a un equipo con muchísima experiencia a la Clásica Jaén Paraíso Interior”, explica Joxean Fernández ‘Matxin’, responsable deportivo de UAE Team Emirates. “Aunque los sectores de ‘sterrato’ nos ofrecen la posibilidad de probar nuestro material y nuestras bicicletas en este terreno, nuestro gran objetivo es conseguir la victoria. Nuestra idea con Tadej es mantener esta temporada un calendario similar al de años anteriores, pero él es el primero a quien le gusta probar cosas nuevas. Por eso tiene todo el sentido del mundo arrancar la campaña en la Clásica Jaén Paraíso Interior”.

