El Cádiz anunció este martes que ha solicitado "a las instancias federativas competentes" la impugnación del partido que disputó en la noche del lunes en el estadio Nuevo Mirandilla ante el Elche (1-1) y pide que se reanude desde el minuto 81, cuando el conjunto visitante empató "en un clamoroso y flagrante de juego, no susceptible de interpretación".

El Cádiz fundamenta su solicitud en que "no puede tildarse de un mero error humano, sino de un grave y manifiesto error técnico arbitral, motivado por la actuación negligente y no excusable de los árbitros de la Sala VOR designados por la RFEF que, a criterio de esta Entidad, no sólo incumplieron las Reglas de Juego aplicables, sino que pasaron por alto la normativa vigente respecto a los principios y procedimientos regulados en el Protocolo VAR".