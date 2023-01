Javi Vega lleva cinco años presentándose al Dakar 2023 en su categoría más pura: la 'Original', que no permite asistencia técnica. El hombre contra el rally más duro del mundo sin la ayuda de mecánicos especializados.

Contra todo y contra todos, Javi Vega terminó segundo, siendo el piloto español con mejor resultado en el Dakar 2023. "Llevábamos tiempo preparándolo. No sabíamos si ganar o por lo menos estar en podio y al final lo hemos conseguido. La verdad que el primer día que gane la etapa pensé de verdad que se podía hacer" explica el madrileño a RTVE.

Una historia de amor dentro y fuera de los vivacs

Su historia de amor con el motor no se entiende sin su pareja, también fuera de los vivacs, Sara García. La piloto zamorana no pudo estar en esta edición por una lesión y Javi dejó de ser su mochilero para pelear por el objetivo que juntos se habían planteado. Para ella fueron sus primeras palabras al llegar a Dammam.

00.15 min Javi Vega es una de las grandes historias de este Dakar. Compitió por primera vez solo tras una lesión de su pareja, Sara García y ha quedado 2º en la categoría Originals. Vega ha querido acordarse de ella nada más acabar el Rally declarando visiblemente emocionado que ''ella le enseñó a navegar, y lleva el 'roadbook' de su vida''

"Me faltó mi compañera de equipo. Al final era el último día en el que sueltas todo, todas las emociones vividas. En los últimos kilómetros vas llorando, casi no ves el roadbook... Hay que ir con cuidado, que si no pierdes" nos dice Vega.