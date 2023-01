Ricky Rubio regresa a las pistas más de un año después de su lesión

Ricky Rubio ha vuelto a jugar un partido en la NBA más de un año después de su lesión. El base español, que llevaba sin jugar desde el 28 de diciembre de 2021, ha reaparecido en el duelo entre Cleveland Cavaliers y Portland Trail Blazers, que ganaron los 'Cavs' por 113-119.

Rubio ha estado alejado de las pistas todo este tiempo debido a la rotura de ligamento cruzado que se produjo en la rodilla izquierda, pero ha tenido una reaparición más que notable.

Tal y como anunción se entrenador, su vuelta va a ser prograsiva, pero en los 10 minutos que ha disputado Rubio aportó 9 puntos (3/5 en tiros de campo, 2/4 en triples y 1/2 en tiros libres), 3 rebotes y 1 asistencia, completando una actuación más que notable.

