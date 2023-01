"Tengo muy malas noticias. Ya estábamos en cama cuando los comisarios nos mostraron un vídeo de un accidente de la carrera, en el que golpeamos a un hombre que estaba tomando fotos de su mujer detrás de una duna", relató en las redes sociales.

“#Dakar2023: Truck overall leader Aleš Loprais has withdrawn from the Rally following the fatal accident involving a spectator in Stage 9.



He explained that his truck clipped the man, who was photographing him, and later suffered a heart attack on the way to hospital. pic.twitter.com/ltGqFh9kxB“