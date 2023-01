Carlos Sainz ha abandonado el rally Dakar 2023 tras sufrir un grave accidente en la novena etapa. No obstante, el piloto español de Audi intentó por todos los medios seguir en carrera, hasta el punto de que protagonizó una peripecia con el helicóptero de asistencia médica de la carrera

Tras confirmar en el campamento del final de la jornada que el coche no podía arreglarse y que estaba "un poco dolorido, pero bien", Sainz ha contado a TVE lo que ocurrió tras el accidente.

@@MEDIA[6773043,v,]

"Tenía un dolor bastante fuerte. El médico me insistió mucho en que fuera al hospital y yo le dije que esperase un poco a ver si se me pasaba. Al final subimos al helicóptero y fuimos hacia el hospital, pero a los 10 minutos de vuelo el piloto aterrizó" para una parada técnica. "Le dije que me encontraba mejor y que quería intentarlo", ha añadido el madrileño.

"Al final este es un Dakar duro para el equipo Audi, para mis compañeros, no solo para mí. Todos nos hemos quedado sin posibilidad de luchar. Pero las carreras y el Dakar son así. Unas veces sale bien y otras no tan bien. Este año no ha salido bien", ha dicho Carlos Sainz.

También ha hecho un breve balance de su participación en este rally, que llegó a liderar en las primeras jornadas: "Una rotura de una rótula nos trastocó los planes. A partir de ahí intentamos recuperar (tiempo perdido) y es donde han venido más los errores".